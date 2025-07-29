Почему котлеты с соусом бешамель — это не просто вкусно, а вау-шедевр!

Почему котлеты с соусом бешамель — это не просто вкусно, а вау-шедевр!

Раньше мне казалось, что соус бешамель — это сложно и непонятно. Но если его правильно приготовить и добавить нужные специи, котлеты под этим соусом превращаются в настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Мясной фарш (свинина + говядина) — 1 кг

Соль, специи — по вкусу

Молотые сухари — 4–5 ст. л.

Вода — 1 стакан

Сливки 10% — 200 мл

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 153 ккал

Белки — 10 г

Жиры — 9 г

Углеводы — 5 г

Пошаговый рецепт

В миске соедините мясной фарш с мелко нарезанным луком и чесноком. Добавьте соль, перец, любимые специи и сухари. Влейте стакан воды, тщательно замесите фарш до однородности. Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде до румяной корочки с обеих сторон — они могут быть слегка недожарены. На отдельной сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте 3–4 минуты до легкого орехового аромата, не допуская сильного потемнения. Влейте сливки, быстро перемешайте и доведите смесь до кипения. Добавьте молотый черный перец, мускатный орех и соль по вкусу. Выложите котлеты в форму для запекания и залейте их соусом бешамель. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте котлеты 10–15 минут. Подавайте горячими и наслаждайтесь насыщенным вкусом.

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