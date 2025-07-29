Почему котлеты с соусом бешамель — это не просто вкусно, а вау-шедевр!

Раньше мне казалось, что соус бешамель — это сложно и непонятно. Но если его правильно приготовить и добавить нужные специи, котлеты под этим соусом превращаются в настоящее гастрономическое удовольствие.
Ингредиенты
- Репчатый лук — 2 шт.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Мясной фарш (свинина + говядина) — 1 кг
- Соль, специи — по вкусу
- Молотые сухари — 4–5 ст. л.
- Вода — 1 стакан
- Сливки 10% — 200 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
Пищевая ценность на 100 г
Калории — 153 ккал
Белки — 10 г
Жиры — 9 г
Углеводы — 5 г
Пошаговый рецепт
- В миске соедините мясной фарш с мелко нарезанным луком и чесноком.
- Добавьте соль, перец, любимые специи и сухари. Влейте стакан воды, тщательно замесите фарш до однородности.
- Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде до румяной корочки с обеих сторон — они могут быть слегка недожарены.
- На отдельной сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте 3–4 минуты до легкого орехового аромата, не допуская сильного потемнения.
- Влейте сливки, быстро перемешайте и доведите смесь до кипения. Добавьте молотый черный перец, мускатный орех и соль по вкусу.
- Выложите котлеты в форму для запекания и залейте их соусом бешамель.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте котлеты 10–15 минут.
- Подавайте горячими и наслаждайтесь насыщенным вкусом.
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