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29 июля 2025 в 10:31

Почему котлеты с соусом бешамель — это не просто вкусно, а вау-шедевр!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Раньше мне казалось, что соус бешамель — это сложно и непонятно. Но если его правильно приготовить и добавить нужные специи, котлеты под этим соусом превращаются в настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Мясной фарш (свинина + говядина) — 1 кг
  • Соль, специи — по вкусу
  • Молотые сухари — 4–5 ст. л.
  • Вода — 1 стакан
  • Сливки 10% — 200 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 153 ккал
Белки — 10 г
Жиры — 9 г
Углеводы — 5 г

Пошаговый рецепт

  1. В миске соедините мясной фарш с мелко нарезанным луком и чесноком.
  2. Добавьте соль, перец, любимые специи и сухари. Влейте стакан воды, тщательно замесите фарш до однородности.
  3. Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде до румяной корочки с обеих сторон — они могут быть слегка недожарены.
  4. На отдельной сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте 3–4 минуты до легкого орехового аромата, не допуская сильного потемнения.
  5. Влейте сливки, быстро перемешайте и доведите смесь до кипения. Добавьте молотый черный перец, мускатный орех и соль по вкусу.
  6. Выложите котлеты в форму для запекания и залейте их соусом бешамель.
  7. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте котлеты 10–15 минут.
  8. Подавайте горячими и наслаждайтесь насыщенным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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