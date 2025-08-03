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03 августа 2025 в 09:30

По-грузински и по-деревенски! Два лучших рецепта баклажанов на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Два суперрецепта баклажанов на зиму — вкус лета в банке! Когда урожай баклажанов на пике, самое время сделать потрясающие заготовки на зиму! Сегодня я поделюсь двумя проверенными рецептами — острым «по-грузински» и нежным «по-деревенски». Оба варианта готовятся просто, но результат превосходит все ожидания — сочные ароматные баклажаны, которые станут хитом любого застолья.

1. Баклажаны «по-грузински» (острые)

Возьмите 2 кг молодых баклажанов, нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и обсушите. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Приготовьте заливку: 1 л воды, 100 мл уксуса 9%, 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 10 зубчиков чеснока, 2 перца чили, пучок кинзы. Доведите до кипения. В стерильные банки уложите слоями баклажаны, кольца лука, морковь соломкой. Залейте кипящей заливкой, закатайте.

2. Баклажаны «по-деревенски» (нежные)

1,5 кг баклажанов нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 20 минут. Обжарьте с 3 луковицами до мягкости. Добавьте 5 тертых помидоров, 2 моркови соломкой, тушите 15 минут. В конце — 3 зубчика чеснока, зелень, 2 ст. л. уксуса. Разложите по банкам, простерилизуйте 20 минут, закатайте.

Оба рецепта проверены годами! Грузинский вариант — пикантный и ароматный, деревенский — нежный и сытный. Эти баклажаны хороши как самостоятельная закуска, гарнир к мясу или основа для рагу. Попробуйте оба варианта — и ваша зима будет вкусной! Приятных заготовок!

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

баклажаны
рецепты
кулинария
закатки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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