Площадь возгорания на бывшем арсенале Удмуртии составляет 10 гектаров

https://static.news.ru/photo/18fdfa72-92a3-11ea-9835-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Удмуртии/vk.com

По уточнённым данным, площадь возгорания на территории бывшего военного арсенала в удмуртском селе Пугачёво составила 10 га.

В настоящее время к тушению огня приступил вертолёт Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Пожар возник на территории бывшего арсенала войсковой части 86696, где проводилась утилизация боеприпасов силами ЗАО «Форпост Балтики Плюс».

Ранее глава Малопургинского района Сергей Юрин сообщил о локализации пожара и проливке термических очагов с помощью вертолёта.

Пожар на территории бывшего арсенала в Удмуртии начался днём 9 мая после возгорания сухой травы. По одной из версий, её могли поджечь так называемые чёрные копатели, чтобы облегчить себе поиск старых боеприпасов.