Площадь возгорания на бывшем арсенале Удмуртии составляет 10 гектаров

По уточнённым данным, площадь возгорания на территории бывшего военного арсенала в удмуртском селе Пугачёво составила 10 га.
В настоящее время к тушению огня приступил вертолёт Ми-8,
Пожар возник на территории бывшего арсенала войсковой части 86696, где проводилась утилизация боеприпасов силами ЗАО «Форпост Балтики Плюс».
Ранее глава Малопургинского района Сергей Юрин сообщил о локализации пожара и проливке термических очагов с помощью вертолёта.
Пожар на территории бывшего арсенала в Удмуртии начался днём 9 мая после возгорания сухой травы. По одной из версий, её могли поджечь так называемые чёрные копатели, чтобы облегчить себе поиск старых боеприпасов.
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