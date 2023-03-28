Племянница Гагарина рассказала о публикации кадров с места его гибели Племянница Гагарина не ожидала внимания к публикации кадров с места гибели космонавта

Фото: Ю.Ивлев/РИА Новости

Юрий Гагарин

Интерес к впервые опубликованным кадрам с места гибели космонавта Юрия Гагарина мог не представить широкого интереса для общественности, предполагала его племянница и заведующая Мемориальным комплексом Ю. А. Гагарина Тамара Филатова. В беседе с Lenta.ru она отметила, что ее ожидания оказались не совсем верными, так как мероприятие посетило много людей, которые задавали вопросы о трагедии.

Даже не знаю, насколько сейчас это может быть интересно людям. Как правило, интерес больше проявляют музейные сотрудники, космонавты, те, кто был рядом с Гагариным. Но вчера мы проводили мероприятие, многие люди интересовались, что же случилось на самом деле, какая причина гибели, — пояснила Филатова.

Племянница Гагарина рассказала, что впервые оказалась на месте гибели космонавта в августе 1968 года, когда туда разрешили допустить родственников. Обломки самолета в это время еще не были убраны. Филатова отметила, что они увидели огромную заполненную водой яму и срезанные под углом березы, благодаря чему можно было представить траекторию падения самолета.

Главное, мы смогли представить, как падал самолет: пока он падал, он срезал березы. И срезаны они были под очень острым углом и до самой земли. Сейчас этого уже, конечно, не видно, — поделилась Филатова.

Фотографии с места гибели советского космонавта Юрия Гагарина впервые опубликовали на сайте Российского государственного архива научно-технической документации. Документальные кадры появились в Сети в связи с 55-летием со дня гибели первого человека, побывавшего в космосе.