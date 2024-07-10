Племянница Белоусова осудила удар ВС РФ по Киеву? Правда или фейк

Фото: МО РФ

Андрей Белоусов

В украинских СМИ и социальных сетях появилась видеозапись, на которой женщина, представившаяся блогером из США и племянницей министра обороны России Андрея Белоусова Натальей Вертинской, обратилась к главе МО РФ с призывом прекратить спецоперацию. Что об этом известно?

Что за видеообращение «племянницы» к Белоусову

На опубликованном видео Наталья Вертинская заявила, что является родственницей Андрея Белоусова, однако обратила внимание, что никогда не общалась с ним. Ролик был опубликован спустя несколько дней после удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Тогда украинский политик Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия наносит удары только по объектам военной промышленности.

В обращении к Белоусову блогер призвала его остановить спецоперацию и заявила, что в Киеве живет якобы двоюродный брат министра обороны и похоронены его бабушка и дедушка.

«Я знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться», — сказала блогер в видеообращении.

Вертинская также попросила всех, кто увидел ее ролик, распространить его. Девушка вдобавок рассказала, что 10 лет назад она жила в Киеве, как и якобы родственники Белоусова.

«Пожалуйста, расскажите всему миру о том, что у министра обороны России в Киеве живет брат двоюродный. И также в Киеве похоронены его бабушка и дедушка, его тетя, за могилами которых продолжает следить мой отец», — добавила она.

Фото: МО РФ Андрей Белоусов

Действительно ли у Белоусова живет племянница в США

Брат министра обороны РФ экономист Дмитрий Белоусов, комментируя обращение к Андрею Белоусову со стороны проживающей в США Натальи Вертинской, назвал видео фейком. Он подчеркнул, что их семья не имеет родственников в Америке.

«У нас нет ни родственников Вертинских, ни родственников в Америке. Соответственно, нет и сочетания родственников Вертинских в Америке», — заявил Белоусов.

Украинское издание «Страна.ua», также распространившее видеообращение Натальи Вертинской, поставило под сомнение правдивость слов блогера и отметило, что ранее никогда не было известно о наличии у Белоусова племянницы.

«Ранее не проходило нигде информации о том, что у Белоусова есть племянница в США, двоюродный брат в Киеве, а дедушка и бабушка похоронены в столице Украины. Известно только, что отец Белоусова, советский экономист Рэм Белоусов, родом из Ленинграда. А сам нынешний министр обороны РФ родился в Москве», — отметили украинские журналисты.

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