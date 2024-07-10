Мобилизация в РФ и уход Путина: Зеленский представил «план победы Украины»

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский

В Сеть утекло письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он описал план украинского политика Владимира Зеленского на победу. Что об этом известно, на что рассчитывает Киев?

Какой план предлагает Зеленский

Виктор Орбан написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором рассказал, как Владимир Зеленский надеется «победить» Россию.

Положения из документа утекли в Сеть, на что обратил внимание политолог Сергей Марков. Он опубликовал план Киева в своем Telegram-канале.

Исходя из опубликованных данных, Зеленский полагает, что Вооруженные силы Украины выдержат в 2024 году наступление армии России за счет резервов мобилизации, а в 2025 году начнут наступление благодаря новым бригадам из мобилизованных и за счет поставок большого количества оружия НАТО.

Зеленский заявил Орбану, что Россия якобы под угрозой поражения будет вынуждена в середине 2025 года провести мобилизацию.

«На мобилизацию ответом будут массовые протесты в России. Политическая система России не выдержит массовой мобилизации и рухнет», — говорится в опубликованном плане.

Вдобавок Зеленский рассчитывает на тот факт, что в России сменится власть, которая будет согласна на все предлагаемые ей условия.

«Путин уйдет, новая власть в России согласится на все требования Украины и Запада», — отмечается в документе.

Марков отметил, что опубликованный план — не шутка, а реальный проект правительства Украины.

«Это не шутка. Это их реальный план. Они уверены, что Россия не идет на мобилизацию, потому что Кремль боится масштабных массовых протестов», — заявил он.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на личные источники также подтвердило информацию о том, что Орбан передал руководителям Евросоюза план Зеленского о победе.

«Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации. Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России», — уточнил текст письма источник.

Что еще написал Орбан в письме руководству ЕС

Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, а 5 июля отправился в Москву. Накануне, 9 июля, стало известно, что премьер-министр Венгрии написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах.

В письме он заверил представителей ЕС, что во время визита не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Европейского совета.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Орбана нет полномочий вести переговоры с Россией от лица Евросоюза. Премьер Венгрии в письме назвал претензии «безосновательными».

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