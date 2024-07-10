Уехал из России и мог поддержать Украину: где сейчас актер Кирилл Сафонов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кирилл Сафонов

Актер Кирилл Сафонов обрел популярность благодаря ролям в сериалах «Краткий курс счастливой жизни» и «Татьянин день». Больше года назад он переехал жить в Израиль. Как складывается его карьера за рубежом?

Чем известен Сафонов

Кирилл Сафонов родился 21 июля 1973 года в селе Ермаковском Красноярского края. В шестилетнем возрасте он с семьей переехал во Львов. На Украине окончил школу и отучился на слесаря. В начале 90-х вернулся в Красноярский край и окончил местный институт искусств.

В разные годы актер служил в Театре им. Вл. Маяковского, Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского и театре «Гешер» в Израиле, где с конца 90-х годов жила его мама и сестры с семьями.

Сафонов начал кинокарьеру в Израиле. В 2002 году он снялся в фильме «Вечер спасенных».

Российские режиссеры обратили на него внимание после выхода картины «Полурусская история» в 2005 году, тогда же его пригласили на главную роль в сериал «Татьянин день». Затем он появился в лентах «Еще один шанс», «Военная разведка. Западный фронт», «Краткий курс счастливой жизни», «Улыбка пересмешника» и других.

Что известно о личной жизни Сафонова

Кирилл Сафонов с 1991 по 2001 год состоял в браке с Еленой Сафоновой. В этих отношениях родилась дочь Анастасия, которая после развода родителей осталась жить с мамой в Израиле. В 2016 году наследница артиста переехала в США, где начала модельную карьеру. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи.

В 2010 году Кирилл Сафонов женился на певице Александре Савельевой. В 2019 году у пары родился сын Леон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кирилл Сафонов и Александра Савельева

Почему Сафонов покинул Россию, говорил ли об СВО

Кирилл Сафонов в 2023 году уехал из России в Израиль, сообщив, что займется музыкой и будет играть в театре на иврите. Супруга артиста Александра Савельева уточнила, что они с мужем уехали из Москвы не из-за спецоперации. По ее словам, они живут на две страны уже долгие годы.

«Мы живем так, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», — отметила она.

Сафонов никогда публично не комментировал спецоперацию. Однако представители российского общественного движения «Ветераны России» заявили, что артист выступал в поддержку Украины, и призывали признать его иноагентом.

«По их словам, 50-летний актер, у которого двойное гражданство и недвижка в Тель-Авиве, с начала СВО переехал с женой и сыном в Израиль. Оттуда писал посты в поддержку Украины и критиковал действия России», — уточнил Telegram-канал SHOT.

Что за пост опубликовал Сафонов на украинском языке

Кирилл Сафонов в мае 2023 года опубликовал в социальных сетях фотографию с сыном и оставил подпись на украинском языке, процитировав слова из песни группы «Океан Эльзы». Пользователи соцсетей восприняли эту публикацию как жест поддержки в адрес Украины. Позднее артист объяснил, почему не использовал русскую речь.

«В своей жизни я говорю достаточно сносно на трех языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы — у вас с этим проблемы, вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощание», — заявил он.

Актер также отметил, что не вкладывал политического смысла в сообщение. По словам Сафонова, он лишь опубликовал отрывок из песни любимой украинской группы.

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва» Кирилл Сафонов и Александра Савельева

Чем сейчас занимается Кирилл Сафонов

Кирилл Сафонов в прошлом году начал гастролировать по Израилю со спектаклем «Обратный билет». По словам актера, он намерен продолжить выступления за границей. Также в России ожидается премьера сериала «Скрытые мотивы» с его участием.

В марте 2024 года супруга Сафонова Александра Савельева вернулась с ребенком в Москву. Позднее стало известно об отъезде артиста в Испанию. На фоне этого появились слухи о разводе пары, однако Сафонов опроверг эти домыслы.

«Мы сейчас в такой ситуации, я сейчас в такой ситуации... Ты спрашиваешь по поводу развода, и я должен сейчас оправдываться?! Нет, мы не разводимся, нет!» — заявил он на YouTube-канале Sheinkin40.

Также актер рассказал, что недавно перенес тяжелую пневмонию. По его словам, случилось это перед его днем рождения, который он отмечает 21 июня. Все это время он пролежал, у Сафонова не было сил даже ответить на поздравительные сообщения.

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