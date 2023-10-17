Актера Кирилла Сафонова проверят на финансирование ВСУ «Ветераны России» требуют проверить Кирилла Сафонова на финансирование ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева

Представители российского общественного движения «Ветераны России» обратились с заявлением к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с требованием признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ актера Кирилла Сафонова, пишет SHOT. По их словам, 50-летний муж певицы Александры Савельевой после переезда в Израиль критиковал действия России и публиковал посты в соцсети в поддержку Украины.

По сообщению канала, Сафонов, известный по ролям в сериалах «Краткий курс счастливой жизни» и «Татьянин день», имеет двойное гражданство и недвижимость в Тель-Авиве, после начала СВО переехал с женой и сыном в Израиль. По заявлениям общественников, актер продолжает зарабатывать в РФ: снимается в российских фильмах и играет в театре «Современник». В мае 2023 года Савельева сообщила поклонникам, что они уже 14 лет живут в Израиле. Сафонов подчеркнул, что после отъезда из России займется музыкой и будет играть в израильском театре на иврите.

Ранее Сафонов поделился снимком израильского флага на своем балконе, назвав происходящее сейчас в Израиле очень красивым. Артист рассказал об обстановке в стране после атак ХАМАС, подчеркнув, что народ Израиля не победить.