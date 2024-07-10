Критика СВО, восхищение США, «плохие русские»: где сейчас Александр Невский

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Александр Невский

Актер и культурист Александр Невский уехал из России в 1999 году. Как и где он живет сейчас, чем занимается, что говорил о спецоперации?

Чем известен Невский

Александр Невский (Курицын) родился 17 июля 1971 года в Москве. Фамилию сменил в 25 лет.

К началу 90-х он позиционировал себя как культурист. В России Невский стал известным после того, как неоднократно присваивал себе титулы победителя в разных соревнованиях по бодибилдингу.

В 1994 году он окончил Государственную академию управления. Невский утверждал, что далее занимал должность эксперта по вопросам физического воспитания детей и молодежи при Министерстве образования, а затем был главой комитета по спорту Молодежной парламентской ассамблеи при Госдуме РФ. Позже выяснилось, что должности, о которой говорил культурист и которую он якобы занимал, при Министерстве образования никогда не существовало.

В 1997 году он написал первую книгу «Как стать Шварценеггером в России». Спустя время в печати также появились его произведения «Кикбоксер», «Качалка для детей» и другие.

Параллельно с писательством Невский начал строить карьеру в кино, дебютировав в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты». В тот же период в Россию приехали американские продюсеры в поиске новых талантов и пообещали актеру главные роли в кино.

Так, в сентябре 1999 года Невский уехал в Голливуд. Вскоре выяснилось, что подписанный с ним контракт не имел юридической силы, но на родину артист возвращаться не стал.

Невский также снимался в картинах «Московская жара», «Форсаж да Винчи», «Где-то», «Черная роза», «Красные пророчества» и других.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Александр Невский

Что известно о личной жизни Невского

Александр Невский был женат на девушке по имени Екатерина. Они вместе уехали в США и там поженились, но расстались спустя 15 лет брака.

На протяжении четырех лет актер встречался со звездой сериала «Физрук» и танцовщицей Оксаной Сидоренко, вместе с которой участвовал в шоу «Танцы со звездами», однако до свадьбы дело не дошло.

В 2012 году культурист был замечен с моделью Марией Гурьевой. Пара вместе появлялась на мероприятиях, но спустя время рассталась.

Сейчас о личной жизни Невского информации нет.

Что Невский говорил о спецоперации

Александр Невский высказывался против спецоперации. Он заявил, что жалеет о том, что боролся со стереотипами о «плохих русских» в Голливуде.

Также Невский подверг критике действия ВС РФ.

«Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о „плохих русских“. Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе», — комментировал артист в микроблоге.

Чем сейчас занимается Невский

Александр Невский живет в США и считает эту страну «самой свободной и самой сильной».

«В Калифорнии продолжает быть солнечно и великолепно, США продолжают быть самой свободной и самой сильной страной, а я продолжаю качать мышцы и снимать новые фильмы!» — заявлял он в соцсетях.

В 2023 году актер снялся в проектах «Нападение на Рио Браво» и «Яростная атака».

В 2024 году вышла картина «Затерянные в Рио Браво» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть боевик «Геркулес: Начало» с Невским. В этой ленте он также выступил как продюсер.

Читайте также:

Злость на Хаматову и «роман» с Авериным: где сейчас актриса Анна Якунина

«Покинула родину из-за презрения»: как сейчас живет певица Аида Ведищева

Отъезд из РФ, жизнь в Индии, мечта о США: где сейчас актер Кирилл Нагиев