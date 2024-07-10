«Покинула родину из-за презрения»: как сейчас живет певица Аида Ведищева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Аида Ведищева

Певица Аида Ведищева уехала в США в 1980 году. Как и где она живет сейчас, чем занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ведищева

Аида Ведищева (Ида Вайс) родилась 10 июня 1941 года в Казани.

С 1951 года семья жила в Иркутске, где Ведищева окончила музыкальное училище, а затем институт иностранных языков, где изучала немецкий и английский. По окончании института она уехала в Москву и пыталась поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, но не смогла.

Тогда Ведищева начала карьеру певицы. Известность пришла к ней после выхода фильма «Кавказская пленница», где героиня Натальи Варлей ее голосом исполнила «Песенку о медведях». Однако советское начальство посчитало композицию вульгарной.

Об артистке вновь заговорили после выхода ее сольной песни «Гуси, гуси», благодаря которой она получила место дипломанта на международном музыкальном фестивале в польском Сопоте. Позднее исполнительница спела «Вулкан страстей» в картине «Бриллиантовая рука», за что получила предупреждение Министерства культуры с требованием «прекратить это безобразие».

Популярность Ведищевой также принесли композиции «Смешной паренек», «Колыбельная медведицы», «Первая весна», «Я буду ждать тебя» и другие.

Фото: Строков Михаил/ИТАР-ТАСС Аида Ведищева

Что известно о личной жизни Ведищевой

Первым мужем Аиды Ведищевой был артист цирка и акробат Вячеслав Ведищев. В браке родился сын Владимир.

«Вячеслав Ведищев был очень известным артистом. Он меня представил Олегу Лундстрему, и я работала в его оркестре. Я замуж вышла в 20 лет, а через год Володю родила. А разошлись потому, что просто были разные люди», — вспоминала певица.

Вторым мужем Ведищевой был Борис Дверник — пианист и руководитель ансамбля «Мелотон», с которым она выступала. Вместе с ним исполнительница уехала в США, но там они развелись. Вскоре после этого Дверник покончил с собой.

«Он был младше меня на девять лет. Удивительный человек, я его очень уважаю и люблю. С ним в Америке случилась трагедия. Дело в том, что Боря вырос в армии. Родители еще ребенком отдали его в военную музыкальную школу, а он был с очень тонкой нервной системой. Это было не для него — муштра, грубые ровесники... Его психика еще тогда надломилась. В США Боре стало совсем тяжело, и он покончил с собой вскоре после того, как мы расстались», — рассказывала Ведищева.

В 45-летнем возрасте артистка вышла замуж за 60-летнего бизнесмена Джея Маркоффа. Предприниматель не хотел, чтобы Ведищева появлялась на сцене, и она около трех лет не выступала. В итоге певица ушла от третьего супруга. Их скандальный бракоразводный процесс длился три года.

Спустя время Ведищевой поставили диагноз «рак третьей степени». Несмотря на предостережения врачей, она настояла на операции и прошла курс химиотерапии, и болезнь отступила. Ее поддерживал друг Наим Беджим, за которого она вскоре вышла замуж.

«Наим меня буквально на руках носил. Хотя даже жен бросают в такой ситуации! После этого мы стали друзьями. Много лет просто дружили. Потом поженились», — делилась исполнительница.

Почему Ведищева уехала в США

Аиду Ведищеву не пускали на телевидение в СССР. В середине 70-х годов имя и фото исполнительницы исчезли с афиш, а видеопленки и магнитные записи были размагничены и уничтожены.

В 1980 году она вместе со вторым мужем, мамой и сыном уехала в США.

«Я уехала из СССР, потому что поняла: все то, что я создаю, здесь будет презираться всегда. У меня была тенденция делать что-то вроде мюзиклов. Мы жили за железным занавесом и практически ничего об этом жанре не знали. А я всегда была в авангарде. За это меня били и презирали, потому что считали, что я вульгарна, все время изощряюсь, вечно чего-то хочу. А я родилась поющей артисткой, у меня суть такая! Первую травму мне нанесли, когда не поставили мою фамилию в титры в „Кавказской пленнице“, а затем и в „Бриллиантовой руке“», — объясняла Ведищева.

Фото: Александр Саверкин/ITAR-TASS Аида Ведищева

В Америке ей пришлось начать музыкальную карьеру с нуля, поступить в театральный колледж и пройти четырехлетний курс обучения, изучая американский кинематограф и танец.

В США Ведищева взяла себе псевдоним Amazing Aida, основала собственный театр в Калифорнии и начала гастролировать. Пела она для англоязычной и русскоязычной аудитории.

Чем сейчас занимается Ведищева

Аида Ведищева по-прежнему живет в Калифорнии. 83-летняя артистка не прекращала концертную деятельность, однако стала появляться на сцене реже после пандемии COVID-19.

Ведищева отмечала, что ее родина — это Россия, однако за долгие годы жизни за границей Америка стала для нее домом.

«Мой дом сейчас — в Америке, я американка, я солгала бы, сказав, что мой дом — в России... Я 41 год живу в Америке. Россия дала мне все, я России благодарна, я люблю эту страну, и я никогда в жизни не хулила ее, несмотря ни на какие обиды. Россия мне дала все, потрясающее образование, культуру, воспитание. Я благодарна России и счастлива, что я родилась там», — заявляла певица.

Читайте также:

Отъезд из РФ, жизнь в Индии, мечта о США: где сейчас актер Кирилл Нагиев

Хотел покинуть РФ и сменил фамилию: как живет единственный сын Виктора Цоя

Израиль, драки с «Тутси», перелом: где сейчас певица Анастасия Крайнова