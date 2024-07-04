Михалков придумал, что делать с противниками госполитики среди артистов Михалков: противников госполитики среди артистов можно отнести к нерукопожатным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают государственную политику, можно отнести к списку нерукопожатных, заявил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. По его словам, эти люди «более опасные», чем те, кто покинул страну. Они есть, уверяет режиссер, и выражает сожаление, что это «либо не видят, либо специально не хотят видеть».

Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал. Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные, — считает он.

Ранее Михалков призвал не выдавать прокатные удостоверения картинам, чьи авторы «бросили Россию и поливают ее грязью». По его словам, такие люди «хают» свою страну, а значит, им не стоит получать разрешительные документы.

До этого он признался, что ему не жалко уехавших из России артистов. Он сравнил их с иммигрировавшей из СССР элитой и добавил, что эти люди посвятили свою жизнь Родине, даже находясь за ее пределами. По словам режиссера, мир не увидел бы многих гениальных произведений, если бы в свое время СССР не покинули величайшие писатели и философы.