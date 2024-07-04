Mash: у Светланы Светличной обнаружили подозрительную опухоль Mash: у Светланы Светличной заподозрили онкологию

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Светлана Светличная

Telegram-канал Mash сообщил, что у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной заподозрили онкологию. По информации канала, 84-летнюю актрису направили на обследование на фоне продолжительной ноющей боли в левом ухе. В публикации говорится, что на шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ показало трехсантиметровую опухоль.

Канал утверждает, что Светличную направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Как следует из публикации, в ближайшее время ей сделают КТ, возможно, ей понадобится операция.

Telegram-канал SHOT в мае сообщал, что Светличную экстренно госпитализировали в Москве. По данным канала, врачи диагностировали у нее патологию в легких и инфекцию в почках. Тогда звезду «Бриллиантовой руки» срочно перевели в другой стационар из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк рассказала NEWS.ru, что симптомами рака груди являются появление на молочных железах ямок, а также покраснение и жжение, когда кожа приобретает розовый или ярко-пурпурный цвет. Она подчеркнула, что к признакам онкологии еще можно отнести увеличение лимфоузлов в подмышечной и надключичной областях.