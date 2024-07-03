Россиянкам назвали тревожные изменения, намекающие на рак груди Врач Близнюк: признаками рака груди являются жжение и покраснение молочных желез

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Симптомами рака груди являются появление на молочных железах ямок, а также покраснение и жжение, когда кожа приобретает розовый или ярко-пурпурный цвет, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк. Она подчеркнула, что к признакам онкологии еще можно отнести увеличение лимфоузлов в подмышечной и надключичной областях.

К тревожным изменениям, которые могут говорить о раке груди, можно отнести втяжение соска, утолщение, шелушение кожи. «Апельсиновая кожура», вмятины на железах, покраснение и жжение. Такое наблюдаются при воспалительном, быстро прогрессирующем типе рака груди. При этом блокируется отток лимфы, что и приводит к отеку, однако уплотнение не пальпируется, — заявила Близнюк.

Эксперт напомнила, что при увеличенных лимфоузлах в подключичной области может быть потеря чувствительности пальцев и стреляющие боли в руке. По ее словам, злокачественное образование также может появиться вследствие язвы или открытой раны, в которую попала инфекция.

Увеличенные лимфоузлы в подмышечной или надключичной и подключичной областях. При увеличении лимфоузлов над ключицей сдавливаются нервы плечевого сплетения, что может также привести к потере чувствительности пальцев или стреляющим болям в руке. Возникновение язвы, открытой раны вследствие разрушения кожи груди. При попадании в рану инфекции появляются плохой запах и выделения, — подытожила Близнюк.

Врач-онкоуролог Антон Одегнал ранее предупредил, что одними из главных признаков развития онкологии в почках являются кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности. По его словам, при раке этого органа нарушается обмен веществ.