В Венгрии раскрыли, чем грозит вступление Украины в НАТО во время СВО Сийярто: вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит

Фото: IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

Петер Сийярто

Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс на данный момент не стоит, заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьера Виктора Орбана на саммите НАТО в Вашингтоне. По его словам, все члены Блока понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально, передает телеканал М1.

Если бы Украина была принята в НАТО, мы бы жили в условиях постоянной, открытой и чрезвычайно серьезной угрозы войны, потому что членство Украины в НАТО предвещало бы прямой конфликт между НАТО и Россией. Таким образом, приглашения Украины в НАТО сейчас не произойдет, вопрос о членстве фактически не стоит, — сказал глава МИД.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что обещаний Украине по вопросу ее вступления в НАТО через 10 лет никто не давал. По его словам, первоочередной задачей Блока является активизация поддержки киевских властей. При этом Столтенберг указал на планы Альянса добиться долгосрочного и справедливого мира на Украине. В военно-политическом блоке должны убедить Россию в невозможности одержать победу в конфликте на поле боя, добавил он.