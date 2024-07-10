Попытка теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»: кого и как хотели взорвать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, а также задержали завербованного украинской разведкой россиянина, который планировал подорвать троих высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ. Что об этом известно?

Что планировали спецслужбы Украины сделать с авианосцем ВМФ РФ

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, была пресечена попытка украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который базируется в Мурманске.

«Так, в марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся Олегом. В ходе телефонных разговоров он с использованием приемов психологического воздействия — от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины по сфабрикованным основаниям — склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле. После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности Олега и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», — рассказали в ЦОС.

Отмечается, что украинские спецслужбы отправили Олегу недостающие компоненты для сборки зажигательного устройства при помощи транспортно-логистической компании. Ему также обещали, что после совершения теракта его отправят в Финляндию и выдадут новые документы.

«При этом Олег утверждал, что вся „операция“ курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины (далее — ГУР МОУ) Кириллом Будановым. Вместе с тем, как и ожидалось, после получения видеозаписи с инсценировкой террористического акта на „Адмирале Кузнецове“ под видом плановых учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты», — рассказали в ФСБ.

Следственным отделением УФСБ по Северному флоту в отношении Олега и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера).

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Взрывное устройство большой мощности, замаскированное в подарочную упаковку

Как хотели подорвать высокопоставленных военных в Москве

В ЦОСе заявили, что ФСБ задержала россиянина, который был завербован Главным управлением разведки Украины и планировал совершить теракт в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны России.

«Органами безопасности задержан гражданин России 1994 года рождения, который по заданию ГУР Минобороны Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства», — рассказали в ведомстве.

Задержанный признался, что в мае 2024 года был завербован и дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов на территории России, за материальное вознаграждение.

«Взрывные устройства должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам. В отношении россиянина Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств», — подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

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