Латвия, работа таксистом, молчание об СВО: как живет актер Антон Васильев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Антон Васильев

Актер Антон Васильев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Васильев

Антон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Российский государственный институт сценических искусств.

«Мой выбор профессии был, конечно, странным, но получилось как получилось. Я в девчонку сильно влюбился в пятом классе, она занималась в театральном институте. И мне пришлось туда пойти, хотя это не одобряли все. Виновата любовь», — вспоминал он в программе «Центральное телевидение».

С 2006 по 2007 год артист работал в Рижском русском театре им. М. Чехова. Он рассказывал, что его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. В театре Васильев отработал один сезон. Латвию он покинул из-за того, что был вынужден вернуться на родину для восстановления документов после того, как его обокрали. После этого обратно он не поехал, так как появилось много предложений на родине.

В 2010 году Васильев переехал в Москву. Он признавался, что в начале карьеры получал только эпизодические роли, поэтому подрабатывал таксистом.

Актер снимался в картинах «Тронутые», «Гончие», «Не родись красивым», «Человек у окна», «Лучшее лето нашей жизни», «Майский дождь», «Одноклассницы», «День дурака», «Мамочки», «Ученик», «Отель Элеон», «Не вместе», «Звоните ДиКаприо!», «Большая игра», «Конец невинности», «Волк», «Хрустальный», «Мастер», «В раю нет мест», «Одним днем» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Васильева

Антон Васильев женат на Алле Прокопович, которая старше его на 11 лет. Супруга актера работает в издательском бизнесе.

Пара воспитывает двух дочек — Полину и Ульяну.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, то есть всегда знаю, где они, с кем они и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны», — рассказывал Васильев.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Антон Васильев

Чем сейчас занимается Васильев

Антон Васильев продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Варшавская мелодия».

В 2023 году актер снялся в картинах «Я богиня», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Открытый брак», «Невский. Расплата за справедливость», «Тополиный пух», «Лето в городе», «Не скажу» и «Я тебя люблю — Je t’aime».

В скором времени также должны выйти ленты «Наследники. Дар крови», «Стальное сердце», «Невский 7», «Грабитель», «Подслушано в Рыбинске» и «Свидетели» с его участием.

«Не все роли были прописаны с каким-то надломом или со сложной душевной конструкцией. Иногда это прямые, кондовые, плоские персонажи, которых в нашем кинопроизводстве очень много. И, к сожалению, я не в том статусе и не с таким количеством предложений, чтобы выбирать только интересующих меня персонажей. Я научен так: режиссер и актер должны работать в сотворчестве. В этом смысле для некоторых режиссеров я „неудобный“ артист, потому что задаю вопросы, предлагаю варианты. В общем, нахожусь в диалоге и поиске, а иногда им нужно, чтобы я просто сказал текст», — отмечал артист.

Тему спецоперации Васильев не комментировал.

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