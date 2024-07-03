Глава Минобороны России Белоусов получил новую должность Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

Фото: МО РФ

Андрей Белоусов

Главу МО России Андрея Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ, сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале. О назначении Белоусова объявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на проходящем в Минске заседании Совета министров обороны государств. Он поздравил коллегу с избранием на этот пост.

Председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович, — говорится в заявлении.

На заседании Белоусов рассказал, что Россия решительно настроена развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям.

Ранее глава МО РФ заявил, что интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря возросла в последнее время. В связи с этим Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации со стороны Вашингтона.

В министерстве отметили, что американские беспилотники осуществляют разведку и целеуказания западному высокоточному оружию, поставляемому Украине для ударов по территории России. Это является свидетельством возросшего участия США и стран НАТО в конфликте.