Письма блокадников из осажденного Ленинграда станут доступны онлайн «Парламентская газета» запустила онлайн-проект «Письма из Ленинграда»

Фото: Владимир Целик/РИА Новости

Великая Отечественная война (1941-1945). Жизнь блокадного Ленинграда

Письма блокадников из осажденного Ленинграда станут доступны россиянам онлайн. «Парламентская газета» совместно с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда запустила проект к 80-летию освобождения города. На сайте издания, в социальных сетях и в печатных выпусках будут появляться реальные истории ленинградцев, основанные на сохранившихся записях. Проект «Письма из Ленинграда» продлится с 8 сентября 2023 до 27 января 2024 года.

Для проекта Музей обороны и блокады Ленинграда представил архивы личных дел. Фотографии писем будут публиковаться с расшифровками, россиянам расскажут о жизни горожан и их судьбе, опираясь на восстановленные и рассекреченные документы. Директор музея Елена Лезик подчеркнула, что благодаря проекту люди смогут увидеть больше экспонатов, которые невозможно из-за их количества разместить на проходящих выставках.

Это письма как переживших осаду города, так и умерших от болезней и голода, как вернувшихся с фронта ленинградских бойцов, так и воинов, пропавших без вести. Проект «Письма из Ленинграда» позволяет подробнее рассказать про очень разные судьбы людей той эпохи. А наши музейные экспонаты, которые мы не можем в таком объеме разместить на проходящих выставках в музее, начинают жить своей самостоятельной жизнью, — отметила Лезик.

Председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова подчеркнула, что события блокады часто пытаются исказить и акцентируют внимание только на негативе. Тем не менее, по ее словам, город «жил, работал и боролся». По мнению Тихомировой, письма из осажденного города являются лучшими свидетельствами жизни «во всех ее бытовых проявлениях, когда надежд почти не оставалось».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что в городе 27 января 2024 года не будут проводить парад в честь 80-летия освобождения от блокады. Вместо этого на Дворцовой площади будет организована выставка ретротехники. Также по всему Петербургу состоится около 130 мероприятий.