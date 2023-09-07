В Петербурге отказались от парада в честь 80-летия освобождения от блокады

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Танк Т-34-85 на параде в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

В Петербурге не будут проводить 27 января 2024 года парад в честь 80-летия освобождения от блокады, приводятся на сайте администрации слова губернатора Александра Беглова. Вместо этого на Дворцовой площади будет организована выставка ретро-техники. Также в этот день будут проведены 130 различных мероприятий, приуроченных к памятной дате.

По просьбе Министерства обороны Оргкомитет принял решение не проводить 27 января военный парад на Дворцовой площади. Но в такой день Дворцовая площадь не должна пустовать. Комитету по законности и Комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретро-техники, — сообщил губернатор.

Ранее мэр Курса Игорь Куцак сообщил, что в городе отменили массовые празднования дня города 24 сентября. По его словам, это сделано для обеспечения безопасности жителей.

Куцак отметил, что для горожан будут организованы различные культурные и спортивные мероприятия, в том числе выставки и концерты творческих коллективов Курска, пленэр художников, фольклорный фестиваль «Самоцветы». В 2023 году Курск отмечает 991-летие со дня основания.