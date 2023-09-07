В Курске отменили массовое празднование Дня города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курске отменили массовое празднование Дня города 24 сентября, сообщил в Telegram-канале мэр Игорь Куцак. По его словам, это сделано для обеспечения безопасности жителей. Куцак отметил, что для горожан будут организованы различные культурные и спортивные мероприятия, в том числе выставки и концерты творческих коллективов Курска, пленэр художников, фольклорный фестиваль «Самоцветы». В 2023 году Курск отмечает 991-летие со дня основания.

Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться, — написал он.

Патриарх Кирилл ранее заявил, что празднование Дня города в Москве следовало бы перенести на 6 сентября. Он пояснил, что именно в этот день отмечается день памяти митрополита Киевского, Московского и всея Руси Петра, который в XIV веке перенес свою кафедру в Москву. Патриарх отметил, что именно это событие стало основанием, чтобы Москва стала столицей государства.

Он добавил, что князь Юрий Долгорукий сыграл политическую роль в возвышении Москвы, но, по его словам, в те времена без благословения и участия церкви никакой город не смог бы стать первопрестольным.