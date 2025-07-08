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08 июля 2025 в 08:30

Пирожки-ленивцы из лаваша с яблоками и корицей! Вкусняшка на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки-ленивцы из лаваша с яблоками и корицей! Вкусняшка на скорую руку! Любите сладкое и быстрые десерты? Эти пирожки из лаваша с яблоками — отличный вариант. Сочный яблочный аромат с корицей делает простой лаваш особенным. Пирожки получаются с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Готовятся быстро и всегда пользуются успехом за столом.

Ингредиенты

  • Лаваш — 2 шт.
  • Сливочное масло — 30 г

Для начинки

  • Яблоки — 5 средних
  • Сахар — 80 г
  • Корица — 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 30 г

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте яблоки, растопите сливочное масло и вместе с сахаром и корицей потушите до мягкости и испарения лишней влаги. Каждый лист лаваша смажьте сливочным маслом, равномерно распределите начинку и аккуратно сверните рулетом или конвертиком.
  2. Выложите пирожки на противень, сверху тоже смажьте маслом и посыпьте сахарной пудрой. Запекайте в разогретой до 190 °С духовке около 15 минут, пока пирожки не подрумянятся.

Ранее мы готовили чебуреки-ленивцы из лаваша с фаршем, яйцом и луком! Вкуснятина за 20 минут.

лаваш
пирожки
Яблоко
корица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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