Пирожки больше не жарю — семья просит эти лепешки-картошки

Пирожки больше не жарю — семья просит эти лепешки-картошки

Эти лепешки на кефире с картофельной начинкой — отличный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить семью. Готовятся они проще пирожков, но получаются мягкими и сытными.

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

картофель (отварной) — 400 г;

лук — 1 шт.;

укроп — небольшой пучок;

перец — по вкусу.

Приготовление:

В миске смешать кефир, масло, соль и разрыхлитель. Постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто. Оставить под полотенцем на 15 минут. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Размять картофель, добавить лук, укроп, соль и перец, перемешать. Разделить тесто на 8–10 частей, раскатать в кружки. Выложить начинку, защипнуть края и расплющить лепешки. Выложить на смазанный маслом противень, смазать кефиром или яйцом. Выпекать при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки.

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