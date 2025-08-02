Пирожки больше не жарю — семья просит эти лепешки-картошки

Эти лепешки на кефире с картофельной начинкой — отличный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить семью. Готовятся они проще пирожков, но получаются мягкими и сытными.
Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 300 г;
- картофель (отварной) — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- В миске смешать кефир, масло, соль и разрыхлитель.
- Постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто.
- Оставить под полотенцем на 15 минут.
- Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Размять картофель, добавить лук, укроп, соль и перец, перемешать.
- Разделить тесто на 8–10 частей, раскатать в кружки.
- Выложить начинку, защипнуть края и расплющить лепешки.
- Выложить на смазанный маслом противень, смазать кефиром или яйцом.
- Выпекать при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки.
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