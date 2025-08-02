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02 августа 2025 в 18:57

Пирожки больше не жарю — семья просит эти лепешки-картошки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти лепешки на кефире с картофельной начинкой — отличный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить семью. Готовятся они проще пирожков, но получаются мягкими и сытными.

Ингредиенты:

  • кефир — 1 стакан;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • картофель (отварной) — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. В миске смешать кефир, масло, соль и разрыхлитель.
  2. Постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто.
  3. Оставить под полотенцем на 15 минут.
  4. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  5. Размять картофель, добавить лук, укроп, соль и перец, перемешать.
  6. Разделить тесто на 8–10 частей, раскатать в кружки.
  7. Выложить начинку, защипнуть края и расплющить лепешки.
  8. Выложить на смазанный маслом противень, смазать кефиром или яйцом.
  9. Выпекать при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки.

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еда
рецепты
картофель
кефир
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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