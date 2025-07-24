Пирог с курицей и грибами — зачем платить больше? Готовим как профи

Пирог с курицей и грибами — отличное сытное блюдо для семейного обеда или перекуса. Мягкое тесто, нежная курица и ароматные грибы создают идеальное сочетание вкусов. Его удобно готовить заранее — он одинаково вкусен как горячим, так и остывшим.
Ингредиенты на 6 порций
- Мука — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Растительное масло — 3 ст. л. (для теста)
- Молоко — 100 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Куриное филе — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук-порей — 1 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л. (для начинки)
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить пирог с курицей и грибами
1. Приготовьте тесто
В миске взбейте яйцо с молоком, добавьте растительное масло и соль. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте и оставьте отдыхать 20 минут.
2. Сделайте начинку
Куриное филе промойте и нарежьте кубиками. Лук-порей мелко порежьте (можно заменить обычным луком). Обжарьте курицу с луком на 1 ст. л. масла до золотистого цвета.
3. Добавьте грибы
Промойте и нарежьте шампиньоны тонкими пластинками. Добавьте к курице и луку, обжаривайте 7 минут, помешивая.
4. Завершите начинку
Вмешайте сметану, посолите и поперчите. Немного выпарите жидкость, чтобы начинка стала густой, и дайте ей остыть.
5. Соберите пирог
Разделите тесто на две части — большую для основы, меньшую для крышки. Раскатайте основу и выложите начинку, оставляя края свободными. При желании добавьте сыр для разнообразия вкуса.
6. Закройте пирог
Раскатайте верхний пласт и накройте им начинку. Защипните края. Сделайте несколько надрезов для выхода пара.
7. Выпекайте
Смажьте поверхность желтком (по желанию) и отправьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут до золотистого цвета.
Готовый пирог с курицей и грибами отлично подходит для подачи как горячим, так и холодным. Остатки можно хранить в холодильнике 2–3 дня и разогревать перед едой.
Приятного аппетита!
Летом кабачковая икра не кажется чем-то особенным, но вот зимой — другое дело. Откроешь баночку, намазываешь на хлеб — и будто август на дворе!