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24 июля 2025 в 20:32

Пирог с курицей и грибами — зачем платить больше? Готовим как профи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с курицей и грибами — отличное сытное блюдо для семейного обеда или перекуса. Мягкое тесто, нежная курица и ароматные грибы создают идеальное сочетание вкусов. Его удобно готовить заранее — он одинаково вкусен как горячим, так и остывшим.

Ингредиенты на 6 порций

  • Мука — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л. (для теста)
  • Молоко — 100 мл
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук-порей — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л. (для начинки)
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить пирог с курицей и грибами

1. Приготовьте тесто

В миске взбейте яйцо с молоком, добавьте растительное масло и соль. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте и оставьте отдыхать 20 минут.

2. Сделайте начинку

Куриное филе промойте и нарежьте кубиками. Лук-порей мелко порежьте (можно заменить обычным луком). Обжарьте курицу с луком на 1 ст. л. масла до золотистого цвета.

3. Добавьте грибы

Промойте и нарежьте шампиньоны тонкими пластинками. Добавьте к курице и луку, обжаривайте 7 минут, помешивая.

4. Завершите начинку

Вмешайте сметану, посолите и поперчите. Немного выпарите жидкость, чтобы начинка стала густой, и дайте ей остыть.

5. Соберите пирог

Разделите тесто на две части — большую для основы, меньшую для крышки. Раскатайте основу и выложите начинку, оставляя края свободными. При желании добавьте сыр для разнообразия вкуса.

6. Закройте пирог

Раскатайте верхний пласт и накройте им начинку. Защипните края. Сделайте несколько надрезов для выхода пара.

7. Выпекайте

Смажьте поверхность желтком (по желанию) и отправьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут до золотистого цвета.

Готовый пирог с курицей и грибами отлично подходит для подачи как горячим, так и холодным. Остатки можно хранить в холодильнике 2–3 дня и разогревать перед едой.

Приятного аппетита!

Летом кабачковая икра не кажется чем-то особенным, но вот зимой — другое дело. Откроешь баночку, намазываешь на хлеб — и будто август на дворе!

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блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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