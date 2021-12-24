Певцов рассказал об инициативе оплачивать артистам перерыв в выступлениях

Конституционный суд потребовал доработать Трудовой кодекс, чтобы помочь работникам творческих профессий во время вынужденных пауз в выступлениях, сообщил депутат Госдумы, актёр Дмитрий Певцов «Парламентской газете». Сейчас документ проходит требующиеся процедуры согласования, рассказал он.

Есть проект, инициированный Конституционным судом. Он принял постановление о том, что одна из статей Трудового кодекса не соответствует Конституции, и призвал изменить формулировку этой статьи для работников творческих специальностей, оставшихся в сложные периоды без работы. Суть поправки в том, чтобы в период так называемого простоя артистам, танцорам и музыкантам гарантированно выплачивали определённую сумму. Я провёл совещания с участием руководителей нескольких столичных и региональных театров, представителей Министерства культуры и других ведомств, — заявил Певцов.

Артист добавил, что сам длительное время мало интересовался страной и жизнью людей, пока был только актёром. Причина же происходящего в России сейчас, по словам Певцова, — это отсутствие национальной идеи. При этом такой же страны в мире нет, и более того — только благодаря России существует человеческая цивилизация, уверен депутат.

Ранее Дмитрий Певцов рассказывал, что россияне не хотят рожать из-за пришедшей с Запада культуры потребления. По его словам, она не имеет «никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру».