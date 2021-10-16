Певцов объяснил нежелание россиян иметь детей

Падение рождаемости в российских семьях связано с пришедшей с Запада модой на культуру потребления, заявил артист, первый зампред комитета по культуре Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Он напомнил, что коэффициент рождаемости упал в два с половиной раза с 1961 года. Его слова приводит URA.ru.

Артист отметил, что россияне живут с такой модой уже около 30 лет. Он подчеркнул, что такая культура не имеет «никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру».

Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен, ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям. Люди по-другому настроены, — считает Певцов.

Актёр напомнил, что сейчас в России коэффициент рождаемости упал в 2,5 раза по сравнению с 1961 годом. Тем не менее это связано не с положением дел в экономике, а с другим отношением граждан к стране и окружающему миру.

Ранее член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров заявил, что России грозит рост смертности, однако правительство не беспокоит складывающаяся проблема.