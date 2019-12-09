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Иосиф Пригожин прокомментировал ДТП, произошедшее с 21-летним сыном Валерии Арсением Шульгиным по дороге в Санкт-Петербург. В результате столкновения молодой человек ударился о подголовник, сообщил продюсер.

Он также признался в комментарии Пятому каналу, что узнал об инциденте из Instagram Шульгина, назвав ситуацию «безумием» и «бредом». По словам Пригожина, сын Валерии собрался удивить её, приехав на концерт...