После метели, помешавшей самолётам садиться в Пулково, плохая погода не покинет Санкт-Петербург. О сильных осадках в ночь на 9 декабря текущего года предупредило городское МЧС со ссылкой на синоптиков. Город на Неве охватят мокрый снег и дождь. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
Стихия бушевала в Северной столице и 7 декабря. На улице Будапештской ураган повалил дерево. Ствол рухнул на автомобиль,
Ранее NEWS.ru сообщал, что первая зимняя метель началась в Москве 4 декабря. Погодные условия резко ухудшились после 15:00. Обильные осадки отмечались в центре, на юго-востоке, востоке и на юге мегаполиса.
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