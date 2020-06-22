Песков заявил, что ничего не знает о задержании Верзилова

https://static.news.ru/photo/f6d0de04-b469-11ea-9efa-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: Peter Verzilov/facebook.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что не располагает информацией относительно задержания активиста Петра Верзилова. По этой причине представитель Кремля отказался комментировать ситуацию с издателем «Медиазоны».

Песков подчеркнул, что не читал сообщений в СМИ по поводу задержания Верзилова. По его словам, он не обладает информацией о том, кто был задержан и какими методами.

Мы об этом просто ничего не знаем, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Верзилова задержали и отвели на допрос утром 21 июня. Ранее стало известно, что десять человек выломали дверь квартиры, в которой проживает издатель «Медиазоны».

Позже Верзилов связался со своими коллегами в СМИ. Он рассказал, что его допрашивали по «московскому делу», а действия силовиков касались статей о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Допрос шёл 13 часов, после чего активиста отпустили. Однако на выходе из отделения на него напал провокатор. В результате полицейские отвезли его в ОВД по Мещанскому району. Его хотят арестовать на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Верзилова сообщил о допросе своего подзащитного. По его словам, мужчина проходит по делу как свидетель.