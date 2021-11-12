Песков впервые привился от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков привился от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». До этого он не вакцинировался от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Антител было очень много, но ВОЗ и Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела, — объяснил Песков агентству.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что после вакцинации у него поднялась температура, но продержалась всего один день.

В октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он, Песков говорил, что у него сохраняется высокий уровень антител, несмотря на прошедшее после болезни время.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России поднялся до 49%. Первый компонент вакцины получили более 63,1 млн россиян, полный курс вакцинации прошли почти 58 млн человек. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов РФ по-прежнему остаётся сложной. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.