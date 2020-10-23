Песков: ситуация с COVID-19 в РФ находится под контролем

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России непростая, однако находится под контролем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Действительно ситуация под контролем. Она нелёгкая, она напряжённая, но она под контролем, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Общее количество летальных исходов составляет 25 525. Число выздоровевших увеличилось на 11 263 человек — до 1 119 251.

Благодаря вводимым мерам, ситуация с коронавирусом в Росси будет постепенно стабилизироваться и в скором времени возможен выход на плато. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, страдающие диабетом, сильнее других рискую заразиться диабетом, и заболевание у них будет протекать в более тяжёлой форме. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что особенно это касается случаев, когда присутствуют дополнительные отягчающие факторы. В частности, лишний вес, пожилой возраст и различные заболевания, вроде онкологических или сердечно-сосудистых.