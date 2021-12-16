«Концентрирует волю народа»: Песков о праве Путина увольнять губернаторов

Законопроект, согласно которому президент России Владимир Путин может уволить губернаторов с должности, корректный, так как главу страны избрал народ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что над законопроектом о реформе муниципальной власти ещё будет работать парламент. Его слова передаёт URA.RU.

Президент избирается у нас прямым всенародным голосованием, он концентрирует волю народа. Воздержусь от иных комментариев. Внесёт законопроект, будет работать парламент, и только потом будет формулироваться конкретная позиция, — цитирует его агентство.

Таким образом Песков ответил на вопрос, не отменяет ли волеизъявление народа то, что президент может снимать мэров и глав регионов с должности. Представитель Кремля добавил, что основания для отстранения от должности прописаны в других законах.

У президента и ранее были основания для отрешения губернаторов от власти, — резюмировал Песков.

27 сентября на рассмотрение Госдумы был внесён законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которому у губернаторов появится возможность избираться более чем на два срока подряд. Также это нововведение расширяет список оснований для досрочной отставки губернатора с поста главы региона в связи с утратой доверия.

14 декабря Госдума приняла закон об организации публичной влаcти в субъектах России. Он позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и запрещает главам регионов имeноваться президентами.