Песков: Кремль не станет разбираться в деле программиста Савельева

В Кремле не намерены разбираться в ситуации с розыском белорусского программиста Сергея Савельева, рассекретившего видео с пытками заключённых. Это относится к компетенции правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Мы не знаем причин, по которым он (Савельев — NEWS.ru) был подан в розыск <...> Мы не планируем разбираться, это прерогатива правоохранительных органов, — сказал Песков.

Некоторое время назад МВД объявило в розыск бывшего заключённого программиста Савельева, который передал Gulagu.net архив видео с пытками заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Детали основания для розыска не раскрываются. В ведомстве только отметили, что Савельев является подозреваемым по какому-то уголовному делу.

Сам программист в настоящее время находится во Франции, где попросил политического убежища. Он опубликовал видео, в котором прокомментировал сообщения о розыске. Савельев выразил сожаление, что российские правоохранители «тратят время», вместо того чтобы реформировать уголовно-исполнительную систему.

Стало также известно, что районный суд Саратова заочно арестовал Савельева и он будет объявлен в международный розыск. Программисту вменяется неправомерный доступ к информации, совершённый во время отбытия наказание в колонии.