Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прибыл в Москву

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Первый самолет с российскими туристами, которые застряли на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву. На борту находилось около 350 человек, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что рейс выполнила авиакомпания Red Wings, базирующаяся в Домодедово. Она заменила авиакомпанию iFly, которая не получила разрешения на полет.

Мы устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой, — цитирует агентство пассажирку по имени Наталья.

Авиакомпания iFly с 15 декабря отменила или перенесла все рейсы в Египет. Такой шаг перевозчик объяснял ограничениями, которые возникли у российских авиакомпаний на пролет в воздушном пространстве Иордании.

Ранее генеральный менеджер международного туроператора TEZ Tour в Хургаде Тамер Саид заявил, что российских туристов, находящихся в городе из-за отмены рейсов чартерного авиаперевозчика iFly, отправят на родину самолетами других авиакомпаний. По его словам, на тот момент в Египте находилось около трех тысяч российских туристов.