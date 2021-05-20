Первый канал запустил благотворительный проект «Всем миром 7375»

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В эфире Первого канала 20 мая стартовал новый долгосрочный проект адресной помощи «Всем миром 7375», в котором будут собираться средства для подопечных ведущих благотворительных фондов России. Как сообщат телеканал, в каждом сюжете будет отдельная история, посвящённая определённому пациенту.

Ранее Первый канал уже занимался сбором средств для людей с тяжёлыми заболеваниями или оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В частности, была акция «Добрый свет», проект «Добро» и голосование в пользу различных фондов в шоу «Голос».

Однако теперь работа станет системной, а номер для сбора средств для пациентов любого фонда — единым: 7375, — рассказали в пресс-службе телеканала.

Помочь героям сюжетов можно будет, отправив смс на номер 7375. В сообщении нужно будет указать сумму пожертвования или не указывать, тогда с баланса спишется 75 рублей.

В экспертный совет нового проекта вошли журналист и попечитель фонда «Подари жизнь» Катерина Гордеева, директор фонда «Вера» Анна Федермессер и директор фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Эксперты будут выбирать благотворительные фонды, которые смогут принять участие в проекте.

Экспертный совет головой отвечает за то, что все благотворительные фонды, которые попадают в поле нашего зрения, работают давно, прозрачно и эффективно. Проект уникален тем, что с помощью такого огромного ресурса как Первый канал ради благого дела объединяется вся страна, — пояснила Гордеева.

Ранее сообщалось, что жители Москвы сделали свыше 15 тысяч взносов благотворительным организациям с осени 2020 года через сайт mos.ru. Общая сумма пожертвований составила более 4 млн рублей.