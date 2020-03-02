Медики диагностировали первые случаи заражения коронавирусом в Тунисе и Саудовской Аравии. Об этом заявили министерства здравоохранения этих стран.
В Саудовской Аравии заболевший недавно вернулся из Ирана, а в Тунисе пациент посещал Италию,
Число инфицированных в Иране достигло 1501. В этой стране зафиксирована наиболее высокая смертность от COVID-19. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Иран, чтобы оказать помощь властям в борьбе с заболеванием. Своих экспертов отправили и представители Китая. Один из сотрудников ВОЗ, работающий в Иране, заразился коронавирусом.
В Италии количество заразившихся коронавирусом составило более 1700, скончались 34 человека.
Всего в мире заболели 89072 человека, скончались — 3044, выздоровели — 45074.
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