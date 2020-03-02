Фото: Simon Kremer/dpa/Global Look Press

Рейтинг самых оригинальных и впечатляющих подарков на Международный женский день возглавили авиабилеты. Об этом говорится в опросе Aviasales, проведенном среди пяти тысяч представительниц прекрасного пола.

Отмечается, что 43% впечатлённых подарками женщин получали на 8 марта авиабилеты. Среди них особо выделялись полёты в Париж, Венецию, Прагу, Лондон, на Пхукет, Сардинию и в Сочи. Кроме того, 29%...