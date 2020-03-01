https://static.news.ru/photo/714bfbf8-5be3-11ea-8db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

34 человека погибли в Италии из-за коронавируса. Только за последние сутки пятеро не смогли справиться с инфекцией и скончались.

Всего в данное время в Италии коронавирус диагностирован у 1577 человек, из них выздороветь удалось 83, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение службы гражданской обороны страны.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.