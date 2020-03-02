https://static.news.ru/photo/b4cf9516-5ca5-11ea-ba14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/Keystone Press Agency/Global Look Press

У сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране был диагностирован коронавирус. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, болезнь у мужчины протекает в лёгкой форме.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Заболевание распространилось по всем континентом кроме Антарктиды. Вирус получил название COVID-19. В настоящий момент от него не разработано лекарство.

По данным на 2 марта заболели 89072 человека, большинство в Китае, скончались — 3044 пациента, выздоровели — 45074.

NEWS.ru сообщал, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили подозрение на коронавирус. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Болезнь протекает в лёгкой форме. Все лица, с которыми контактировал заболевший мужчина находятся под наблюдением специалистов.

В Воронеже с подозрением на коронавирус в больницу доставлены три человека. Один из них — мужчина 1966 года рождения, который вернулся из Италии.