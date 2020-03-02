https://static.news.ru/photo/a4af48b6-5ca5-11ea-8861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Xinhua/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приехали в Иран. Они окажут содействие властям этой страны в борьбе с новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.

Команда ВОЗ прибыла сегодня днем в Иран, — сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Специалисты передадут материалы и окажут поддержку иранскому правительству, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии зафиксированы три случая заболевания новым типом коронавируса. При этом Минздрав намерен перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ, рассказала главный государственный санитарный врач страны Наталья Жукова.