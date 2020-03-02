Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приехали в Иран. Они окажут содействие властям этой страны в борьбе с новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.
Команда ВОЗ прибыла сегодня днем в Иран, — сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Специалисты передадут материалы и окажут поддержку иранскому правительству,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии зафиксированы три случая заболевания новым типом коронавируса. При этом Минздрав намерен перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ, рассказала главный государственный санитарный врач страны Наталья Жукова.
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