Первоклассница воткнула в живот карандаш и попала в больницу

Ученица первого класса из подмосковной Балашихи попала в больницу с колотым ранением брюшной полости. Девочка воткнула себе в живот карандаш, передаёт KP.RU.

По информации издания, инцидент произошёл , когда девочка была в своей комнате. Родители были заняты домашними делами и прибежали на крик ребёнка. Они увидели, как дочь лежит на полу и держится руками за живот, а из него торчит карандаш.

Взрослые вызвали скорую, врачи которой госпитализировали девочку. Они сообщили в полицию о произошедшем, сотрудники правоохранительных органов проведут проверку.

Ранее житель Петербурга нанёс резаную рану кассиру магазина во время попытки украсть палку колбасы. Инцидент произошёл в Московском районе Северной столицы. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, видно, что мужчина прячет товар под куртку и проходит мимо кассы, не заплатив. Несколько работников магазина поспешили за вором вдогонку. Пытаясь скрыться, тот ударил кассира канцелярским ножом. Женщина была госпитализирована с резаной раной предплечья.