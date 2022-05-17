«Перспектив не имеет»: депутат ГД о повышении возраста продажи алкоголя Депутат Госдумы назвал бесперспективной идею Минздрава повысить возраст продажи алкоголя

Сергей Леонов / Фото senatorleonov/vk.com

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Леонов прокомментировал NEWS.ru инициативу Минздрава, который предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года вместо нынешних 18 лет. Он отметил, что в случае положительного решения по этому вопросу планку возраста придётся сдвигать и по другим вопросам.

Если мы считаем человека в 18 лет ещё не дееспособным, то есть он сам не может решить, употреблять алкоголь или нет, то это также значит, что он не может носить оружие, служить в армии, не может вести самостоятельную жизнь, жениться и так далее. Здесь очень много вопросов в связи с этим, поэтому мне кажется, что эта инициатива каких-то больших перспектив не имеет, — заявил Леонов.

Он подчеркнул, что пагубное влияние алкоголя на организм известно всем и каждый должен решать для себя сам, потреблять ли его и в какой мере. Немалую роль в этом отношении играют традиции семьи и воспитание, в то время как законодательные ограничения могут оказаться неэффективными.

Как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт, — добавил депутат.

16 мая замглавы Минздрава Виктор Фисенко сообщил, что министерство намерено проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя с целью снижения потребления спиртного в стране. Также Минздрав готов рассмотреть новые инициативы, направленные на снижение потребления алкоголя, включая запрет на скидки на алкоголь, ввести дополнительные запреты в сфере рекламы, ужесточить наказание за пропаганду спиртного и принять другие меры.

Согласно опросу ВЦИОМа, идею повышения возраста для покупки спиртных напитков одобряют 78% россиян. Больше всего эта идея близка женщинам и людям средних лет, а против инициативы выступают мужчины и молодёжь. По данным Национального рейтинга трезвости, самые непьющие регионы России — Чечня, Ингушетия и Дагестан, а к числу самых пьющих относятся Еврейская автономная область, Ненецкий округ и Магаданская область.