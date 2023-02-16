Астроном рассказала, в каких регионах нужен перевод часов Астроном Лукашова: переход на летнее и зимнее время лучше всего отразится на жителях северных широт

Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Мончегорск, Мурманская область

Переход с летнего на зимнее время наиболее актуален для регионов, расположенных на более высоких широтах, например, для Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска, сообщила NEWS.ru заведующая лабораторией астрономических ежегодников Института прикладной астрономии РАН Марина Лукашова. По ее словам, одним регионам выгодно переводить стрелки часов, а другим — нет. Так она прокомментировала законодательную инициативу депутата Госдумы Михаила Матвеева о возвращении сезонного перевода времени.

Есть северные регионы, то есть расположенные на более высоких широтах. Например, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск. Там середина дня не приходится на полдень (как положено), а выпадает на час дня. Из-за чего сокращается световой день. У южан же подобных проблем нет, у них день слишком не сокращается. Поэтому и перевод стрелок не так уж актуален для них, — сказала Лукашова.

Эксперт добавила, что с экономической точки зрения перевод стрелок для России будет полезным. Потому что большая часть рабочего времени во всех регионах будет приходится на светлое время суток, поэтому на освещении производственных помещений можно будет сэкономить.

Ранее сенатор и детский врач Владимир Круглый рассказал, что перевод стрелок на летнее и зимнее время наносит вред человеческому организму, особенно пожилым людям. По его словам, при переводе времени у человека сбиваются биологические ритмы, вследствие чего он может столкнуться с проблемами со сном и другими неприятными симптомами.