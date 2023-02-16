Сенатор рассказал о вреде перехода на зимнее и летнее время По словам члена СФ Владимира Круглого, перевод стрелок ухудшит здоровье россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перевод стрелок на «летнее» и «зимнее» время наносит вред человеческому организму, особенно пожилым людям, сообщил в беседе с NEWS.ru сенатор, детский врач хирург Владимир Круглый, комментируя инициативу депутата Михаила Матвеева о возвращении подобной практики.

Я как врач буду выступать против этой инициативы. Много людей испытывают неприятные симптомы, им сложно адаптироваться. Сложно вставать, сложно потом бывает засыпать. Происходит сбой биологических ритмов. Так или на это реагируют все. Особенно те, кто страдает от гипертонической болезни, сердечных заболеваний. Владимир Круглый член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ

Если перевода стрелок часов продиктовано какими-то очень серьезные экономическими причинами, нужно предоставить серьезные этому доказательства: графики, расчеты. Взвесить все «за» и «против», резюмировал сенатор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Арина Платунова назвала плюсы возвращения к летнему и зимнему времени. По ее словам, организм будет получать больше витамина D при возвращении к зимнему и летнему времени, объяснила врач-терапевт Арина Платунова. Она рассказала «360», что благодаря переводу часов солнечный день становится длиннее, что положительно сказывается на общем состоянии россиян и их настроении.