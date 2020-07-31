Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву перенесли на 3 августа

https://static.news.ru/photo/03c190d4-d325-11ea-9d58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд перенёс на 3 августа 2020 года оглашение решения по пересмотру апелляционного приговора российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Суд откладывает заседание на 3 августа, готовьтесь к тому, что суд уйдёт на постановление, — цитирует судью РИА Новости.

31 июля 2020-го адвокаты спортсменов, сами фигуранты и прокурор приняли участие в прениях сторон. Обвинение считает, что апелляционный приговор Мосгорсуда необходимо отменить и постановить новый, с незначительными техническими исправлениями, однако сроки наказания нужно сохранить те же, что назначил Пресненский суд.

Сторона защиты настаивала на частичном оправдании осуждённых, особенно по статье о хулиганстве. Кроме того, адвокаты попросили инстанцию обратить внимание на работу сотрудников МВД и прокуроров в данном деле.

Очень поддерживаю, чтобы были вынесены частные определения. ГСУ МВД замешало всё в одну неразборчивую кашу, а прокуратура добавила в эту кашу масла, — заявила адвокат одного из фигурантов — Александра Протасовицкого — Татьяна Прилипко.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным Александру и Кириллу один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима. Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания».

Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции, однако оставил без изменения наказание. Осуждённые футболисты освободились по УДО в сентябре 2019 года. Через несколько месяцев они вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком». 29-летний футболист перешёл в московский клуб на правах свободного агента.