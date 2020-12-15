Перепись населения в РФ проведут с использованием искусственного интеллекта

https://static.news.ru/photo/31a1c808-3f67-11eb-89e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Глава Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения в апреле 2021 года впервые пройдёт с использованием технологии «больших данных» (big data). По его словам, это будет эксперимент.

Искусственный интеллект будет применяться при анализе тех данных, которые агрегируют операторы мобильной связи. В этот раз мы впервые будем экспериментировать с большими данными, — отметил глава ведомства в беседе с РИА Новости.

Операторы мобильной связи, владеющие данными о перемещениях своих абонентов, помогут уточнить результаты переписи, отметил Малков.

Работать с операторами в этом сегменте будет Центр экономики и инфраструктуры. Контракт с ним составляет 255 млн рублей, уточнил замглавы Росстата Павел Смелов.

Он добавил, что уже подписаны соглашения с МТС и Tele2. Они должны до конца 2020 года представить пилотный проект. С остальными крупными операторами переговоры ещё продолжаются. Благодаря операторам связи в Росстате должны получить помесячные данные за два года.

Надо понимать, что мы берём численность населения за апрель, но по нашей методологии, это те люди, которые проживают на определённой территории 12 месяцев. Соответственно берутся данные у сотовых операторов за предыдущие 12 месяцев, — подчеркнул замглавы Росстата.

Если эксперимент подтвердит валидность такого источника данных, то Росстат станет работать с операторами связи на постоянной основе, отметил Смелов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Росстате рассказали о курьёзе после переписи населения в 2010 году. Тогда оказалось, что женщин, считающих себя в браке, получилось больше, нежели мужчин, назвавших себя женатыми. Об этом рассказал Павел Смелов. По его словам, женщины, состоящие в незарегистрированном браке, чаще говорят, что имеют штамп в паспорте, чем мужчины.