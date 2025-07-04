Перекус из фарша «Минутка»! Выручит, когда нужно готовить быстро и вкусно

Перекус из фарша «Минутка»! Выручит, когда нужно готовить быстро и вкусно

Рулет из фарша с сыром в кляре — это оригинальное и вкусное блюдо, которое отлично подойдёт как для повседневного, так и для праздничного меню. Для его приготовления понадобится 500 граммов фарша, одна луковица, 150 граммов твёрдого сыра, одно яйцо для фарша и два яйца для кляра, 250 миллилитров молока, 250 граммов муки, а также специи: сушёный чеснок (1/3 чайной ложки), базилик (1/3 чайной ложки), приправа для мяса (1/2 чайной ложки) и соль (1/3 чайной ложки).

Процесс приготовления начинается с измельчения лука, который добавляется в фарш вместе со специями, солью и яйцом. Всё тщательно перемешивается до однородности, после чего фарш отбивается для плотности. На пищевую плёнку в 2-3 слоя выкладывается фарш прямоугольником размером 30 на 40 сантиметров. Сверху распределяется тёртый сыр, оставляя края свободными. С помощью плёнки рулет сворачивается и отправляется в морозилку на 3-4 часа.

Для кляра взбиваются молоко с яйцами, добавляется соль и мука до консистенции густой сметаны. Замороженный рулет нарезается кусочками толщиной 1 сантиметр, обмакивается в кляр и обжаривается на среднем огне до золотистой корочки.

Блюдо можно разнообразить, экспериментируя с начинкой и добавляя любимые специи, зелень или овощи. Подавать рулет рекомендуется горячим, как самостоятельное блюдо или с гарниром.

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