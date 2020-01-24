Фото: basman.today/vk.com

Водителю длинномера, который перекрыл движение на улице Бауманская, выплатили заработную плату. 

Информацию о получении денежных средств сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выдать ему зарплату, выплатили 41 тысячу рублей, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, 24 января водитель остановился на проезжей части улицы Бауманской и отказался продолжать движение. Следственный комитет России начал проверку информации о невыплате заработной платы.

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