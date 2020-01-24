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Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех студентов с Татьяниным днём и пожелал им верить в свои силы.

Студенческие годы — прекрасная и яркая пора вашей жизни. Пусть годы учёбы будут наполнены для вас яркими и интересными событиями. Верьте в свои силы и ставьте перед собой самые смелые...