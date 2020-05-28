Переболевшего COVID-19 пенсионера в Казани обманом оставили соседям

https://static.news.ru/photo/271e00b2-a0d0-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики в Казани поздним вечером привезли к месту жительства 86-летнего мужчину, переболевшего коронавирусной инфекцией. Пенсионера обманом отдали на попечение его соседям, не предупредив их о диагнозе.

Данной информацией с журналистами поделилась местная жительница, в квартиру которой врачи «заселили» пожилого мужчину. По словам женщины, она увидела пенсионера в подъезде вместе с девушкой в медицинской форме.

Врач сказала, что вынуждена оставить пожилого человека там, потому что в больнице мест нет. Женщина спросила, не коронавирусом ли болел пенсионер. Медицинская сотрудница сказала, что нет, быстро отдала местной жительнице справку и уехала.

Немногим позже женщина прочитала в бумаге, что пожилой мужчина был болен как раз коронавирусом. Она отметила, что он постоянно кашлял и ходил без маски в квартире с детьми.

У меня просто не укладывается в голове, как они могли так поступить? Бросить пожилого человека, завести к соседям с маленьким ребёнком? Они даже не связались с родственниками, перед тем как везти его ночью домой, — приводит слова женщины портал «Подъём».

В итоге пенсионера забрал племянник. В республиканском Минздраве пообещали провести служебную проверку по факту произошедшего.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущая праздников из Новосибирска Лара Кинслер в течение нескольких месяцев получила несколько переломов. Недавно ко всем проблемам женщины добавилась ещё одна. Кинслер, находясь в больнице, заразилась коронавирусной инфекцией.