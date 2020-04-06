Мишустин: перебоев с продуктами в магазинах нет

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Продовольственные торговые сети не испытывают проблем с поставками продукции. Аграрии работают в прежних объёмах, заверил председатель правительства Михаил Мишустин.

По его словам, штатную работу отрасли удалось сохранить вопреки эпидемии COVID-19. Об этом премьер-министр сообщил на совещании в режиме видеоконференции с депутатами Госдумы.

Даже сейчас, когда в ряде отраслей из-за коронавируса снизилась деловая активность, посевная идёт по плану, а в магазинах нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний временный всплеск спроса, — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава кабмина также отметил высокие результаты, которые показывает отечественное сельское хозяйство в последние годы.

Ранее NEWS.ru писал, что Минсельхоз разрешил табачным фабрикам вернуться к работе. Незадолго до этого представители отрасли попросили Мишустина включить их продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.