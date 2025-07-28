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28 июля 2025 в 14:44

Печеночный торт — будто десерт, но не сладкий, а очень вкусный и сытный

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Печеночный торт — это эффектная и вкусная закуска, которая по виду напоминает кондитерское изделие. Вместо классических блинчиков здесь используются блины из печёночного фарша. Это блюдо отлично подойдет для праздника или семейного ужина и точно стоит того, чтобы его приготовить.

Ингредиенты

  • Говяжья печень — 400 г
  • Яйца — 2-3 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Мука — 3–4 ст. л.
  • Лук — 1-2 шт.
  • Морковь — 1-2 шт.
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Майонез — 150 г
  • Соль, душистый перец — по вкусу
  • Зелень для украшения — по желанию

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории: 188 ккал
  • Белки: 16 г
  • Жиры: 6 г
  • Углеводы: 8 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты. Печень пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

Шаг 2

Добавьте яйца, муку, соль и душистый перец. Тщательно перемешайте.

Шаг 3

Влейте молоко и взбейте смесь миксером или венчиком до однородного теста.

Шаг 4

Разогрейте сковороду с маслом. Выпекайте тонкие блины с обеих сторон по 1–2 минуты. Если тесто густое — добавьте молока, если жидкое — немного муки.

Шаг 5

Охладите готовые печёночные блины.

Шаг 6

Обжарьте на масле мелко натёртую морковь и измельчённый лук до мягкости.

Шаг 7

На плоскую тарелку выложите первый блин, смажьте майонезом, добавьте немного обжаренных овощей. Накройте следующим блином и повторите слой.

Шаг 8

Продолжайте так, пока не израсходуете все блины.

Шаг 9

Сверху украсьте мелко нарубленной зеленью. Оставьте торт на час в холодильнике, чтобы он пропитался.

Печеночный торт — отличное решение для тех, кто хочет приготовить что-то необычное и вкусное без лишних усилий. Попробуйте — и убедитесь сами!

Этот крамбл — мой спасательный круг, когда хочется чего-то вкусного и ароматного, а стоять у плиты желания нет. Готовится быстро, пахнет волшебно, и главное — его невозможно испортить.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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