Печеночный торт — будто десерт, но не сладкий, а очень вкусный и сытный

Печеночный торт — это эффектная и вкусная закуска, которая по виду напоминает кондитерское изделие. Вместо классических блинчиков здесь используются блины из печёночного фарша. Это блюдо отлично подойдет для праздника или семейного ужина и точно стоит того, чтобы его приготовить.
Ингредиенты
- Говяжья печень — 400 г
- Яйца — 2-3 шт.
- Молоко — 200 мл
- Мука — 3–4 ст. л.
- Лук — 1-2 шт.
- Морковь — 1-2 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Майонез — 150 г
- Соль, душистый перец — по вкусу
- Зелень для украшения — по желанию
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: 188 ккал
- Белки: 16 г
- Жиры: 6 г
- Углеводы: 8 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Подготовьте все ингредиенты. Печень пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
Шаг 2
Добавьте яйца, муку, соль и душистый перец. Тщательно перемешайте.
Шаг 3
Влейте молоко и взбейте смесь миксером или венчиком до однородного теста.
Шаг 4
Разогрейте сковороду с маслом. Выпекайте тонкие блины с обеих сторон по 1–2 минуты. Если тесто густое — добавьте молока, если жидкое — немного муки.
Шаг 5
Охладите готовые печёночные блины.
Шаг 6
Обжарьте на масле мелко натёртую морковь и измельчённый лук до мягкости.
Шаг 7
На плоскую тарелку выложите первый блин, смажьте майонезом, добавьте немного обжаренных овощей. Накройте следующим блином и повторите слой.
Шаг 8
Продолжайте так, пока не израсходуете все блины.
Шаг 9
Сверху украсьте мелко нарубленной зеленью. Оставьте торт на час в холодильнике, чтобы он пропитался.
Печеночный торт — отличное решение для тех, кто хочет приготовить что-то необычное и вкусное без лишних усилий. Попробуйте — и убедитесь сами!
Этот крамбл — мой спасательный круг, когда хочется чего-то вкусного и ароматного, а стоять у плиты желания нет. Готовится быстро, пахнет волшебно, и главное — его невозможно испортить.