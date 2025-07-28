Печеночный торт — будто десерт, но не сладкий, а очень вкусный и сытный

Печеночный торт — будто десерт, но не сладкий, а очень вкусный и сытный

Печеночный торт — это эффектная и вкусная закуска, которая по виду напоминает кондитерское изделие. Вместо классических блинчиков здесь используются блины из печёночного фарша. Это блюдо отлично подойдет для праздника или семейного ужина и точно стоит того, чтобы его приготовить.

Ингредиенты

Говяжья печень — 400 г

Яйца — 2-3 шт.

Молоко — 200 мл

Мука — 3–4 ст. л.

Лук — 1-2 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Майонез — 150 г

Соль, душистый перец — по вкусу

Зелень для украшения — по желанию

Пищевая ценность на 100 г

Калории: 188 ккал

Белки: 16 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 8 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты. Печень пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

Шаг 2

Добавьте яйца, муку, соль и душистый перец. Тщательно перемешайте.

Шаг 3

Влейте молоко и взбейте смесь миксером или венчиком до однородного теста.

Шаг 4

Разогрейте сковороду с маслом. Выпекайте тонкие блины с обеих сторон по 1–2 минуты. Если тесто густое — добавьте молока, если жидкое — немного муки.

Шаг 5

Охладите готовые печёночные блины.

Шаг 6

Обжарьте на масле мелко натёртую морковь и измельчённый лук до мягкости.

Шаг 7

На плоскую тарелку выложите первый блин, смажьте майонезом, добавьте немного обжаренных овощей. Накройте следующим блином и повторите слой.

Шаг 8

Продолжайте так, пока не израсходуете все блины.

Шаг 9

Сверху украсьте мелко нарубленной зеленью. Оставьте торт на час в холодильнике, чтобы он пропитался.

Печеночный торт — отличное решение для тех, кто хочет приготовить что-то необычное и вкусное без лишних усилий. Попробуйте — и убедитесь сами!

Этот крамбл — мой спасательный круг, когда хочется чего-то вкусного и ароматного, а стоять у плиты желания нет. Готовится быстро, пахнет волшебно, и главное — его невозможно испортить.