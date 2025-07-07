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07 июля 2025 в 15:00

Печеночные котлетки — сочные, как облачко, с хрустящей корочкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежных печёночных котлет, которые просто тают во рту. Они получаются настолько воздушными, что даже те, кто не любит печень, просят добавки!

Секрет этих котлеток — в сочной морковке и луке, которые делают вкус мягким и нежным. А добавление риса придает им особую пышность. Это идеальный вариант и для будничного ужина, и для детского меню.

Ингредиенты

  • 300 г говяжьей печени
  • 1 яйцо
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 50 г риса
  • 2 ст. л. муки
  • Соль, специи по вкусу

Печень и лук пропускаем через мясорубку, добавляем натертую морковь, вареный рис, яйцо и муку. Формируем котлетки и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Подаем с картошечкой или свежими овощами — просто пальчики оближешь!

Эти котлетки хороши и горячими, и холодными — можно взять с собой на работу или в дорогу. Попробуйте — и они станут вашими любимыми!

Мечтаете о вкусных домашних котлетах с душистой подливкой? Не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить это простое, но такое любимое блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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