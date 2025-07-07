Печеночные котлетки — сочные, как облачко, с хрустящей корочкой!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежных печёночных котлет, которые просто тают во рту. Они получаются настолько воздушными, что даже те, кто не любит печень, просят добавки!
Секрет этих котлеток — в сочной морковке и луке, которые делают вкус мягким и нежным. А добавление риса придает им особую пышность. Это идеальный вариант и для будничного ужина, и для детского меню.
Ингредиенты
- 300 г говяжьей печени
- 1 яйцо
- 1 морковь
- 1 луковица
- 50 г риса
- 2 ст. л. муки
- Соль, специи по вкусу
Печень и лук пропускаем через мясорубку, добавляем натертую морковь, вареный рис, яйцо и муку. Формируем котлетки и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Подаем с картошечкой или свежими овощами — просто пальчики оближешь!
Эти котлетки хороши и горячими, и холодными — можно взять с собой на работу или в дорогу. Попробуйте — и они станут вашими любимыми!
Мечтаете о вкусных домашних котлетах с душистой подливкой? Не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить это простое, но такое любимое блюдо.