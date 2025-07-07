Печеночные котлетки — сочные, как облачко, с хрустящей корочкой!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежных печёночных котлет, которые просто тают во рту. Они получаются настолько воздушными, что даже те, кто не любит печень, просят добавки!

Секрет этих котлеток — в сочной морковке и луке, которые делают вкус мягким и нежным. А добавление риса придает им особую пышность. Это идеальный вариант и для будничного ужина, и для детского меню.

Ингредиенты

300 г говяжьей печени

1 яйцо

1 морковь

1 луковица

50 г риса

2 ст. л. муки

Соль, специи по вкусу

Печень и лук пропускаем через мясорубку, добавляем натертую морковь, вареный рис, яйцо и муку. Формируем котлетки и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Подаем с картошечкой или свежими овощами — просто пальчики оближешь!

Эти котлетки хороши и горячими, и холодными — можно взять с собой на работу или в дорогу. Попробуйте — и они станут вашими любимыми!

Мечтаете о вкусных домашних котлетах с душистой подливкой? Не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить это простое, но такое любимое блюдо.