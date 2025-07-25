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25 июля 2025 в 08:03

Печень в шубе — это не шутка! Как сделать её нежной и сочной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печень, обжаренная в сырно-картофельной шубе, становится необычайно мягкой и ароматной. Такой способ приготовления подходит для индюшиной, куриной или гусиной печени. Шуба из картофеля и сыра служит отличным гарниром и создаёт нежную корочку, которая удерживает сок внутри.

Ингредиенты

  • Печень — 300 г
  • Красное сухое вино — 150 мл
  • Картофель — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Подготовка печени: очистите печень от плёнок и замочите в красном сухом вине на 1 час для мягкости и аромата.
  2. Готовим шубу: натрите картофель и сыр на крупной тёрке, добавьте яйцо и тщательно перемешайте до однородности.
  3. Формируем блюдо: обсушите печень, посолите и поперчите. Возьмите немного картофельно-сырной смеси в руку, положите кусок печени и накройте сверху такой же смесью, слегка прижимая.
  4. Обжариваем: разогрейте масло на сковороде. Жарьте печень под шубой на среднем огне с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности.
  5. Подача: подавайте горячим с овощным гарниром или салатом.

Это блюдо порадует и гостей, и близких необычным вкусом и сочной текстурой. Попробуйте — и печень в шубе станет одним из ваших любимых рецептов!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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