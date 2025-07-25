Печень в шубе — это не шутка! Как сделать её нежной и сочной

Печень, обжаренная в сырно-картофельной шубе, становится необычайно мягкой и ароматной. Такой способ приготовления подходит для индюшиной, куриной или гусиной печени. Шуба из картофеля и сыра служит отличным гарниром и создаёт нежную корочку, которая удерживает сок внутри.
Ингредиенты
- Печень — 300 г
- Красное сухое вино — 150 мл
- Картофель — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Подготовка печени: очистите печень от плёнок и замочите в красном сухом вине на 1 час для мягкости и аромата.
- Готовим шубу: натрите картофель и сыр на крупной тёрке, добавьте яйцо и тщательно перемешайте до однородности.
- Формируем блюдо: обсушите печень, посолите и поперчите. Возьмите немного картофельно-сырной смеси в руку, положите кусок печени и накройте сверху такой же смесью, слегка прижимая.
- Обжариваем: разогрейте масло на сковороде. Жарьте печень под шубой на среднем огне с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности.
- Подача: подавайте горячим с овощным гарниром или салатом.
Это блюдо порадует и гостей, и близких необычным вкусом и сочной текстурой. Попробуйте — и печень в шубе станет одним из ваших любимых рецептов!
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